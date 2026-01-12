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21:41 Uhr
Oracle Sector Perform
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Oracle Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 165 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich dank beschleunigter Cloud-Angebote, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen stünden aber wegen des Ausbaus der Infrastrukturen unter Druck./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Sector Perform

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 165,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 152,29		 Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 150,18		 Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 240,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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