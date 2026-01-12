Oracle Aktie
Marktkap. 401,01 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 165 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich dank beschleunigter Cloud-Angebote, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen stünden aber wegen des Ausbaus der Infrastrukturen unter Druck./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Sector Perform
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 165,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 152,29
|Abst. Kursziel*:
8,35%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 150,18
|Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 240,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Oracle Sector Perform
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|Oracle Sector Perform
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|Oracle Buy
|UBS AG
|09:41
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:11
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:41
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
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