Oracle Aktie
Marktkap. 401,01 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 245 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe ein Quartal hinter sich, in dem die positiven Erkenntnisse die negativen kompensiert hätten, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich zeige die durch die Künstliche Intelligenz vorangetriebene Wachstumsbeschleunigung Wirkung./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 02:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 151,62
|Abst. Kursziel*:
64,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 152,17
|Abst. Kursziel aktuell:
64,29%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 244,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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