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Oracle Aktie

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Oracle Sector Perform

19:01 Uhr
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
132,14 EUR 6,54 EUR 5,21%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria verwies am Mittwoch auf unbestätigte Berichte, wonach der Softwarekonzern im Rahmen seiner fortgesetzten Bemühungen um den Ausbau der KI-Infrastruktur einen weiteren Personalabbau plane. Dies stehe im Einklang mit der Neuausrichtung auf die KI-Infrastruktur, allerdings sollten die fortlaufenden Personalabbau-Maßnahmen im Auge behalten werden, insbesondere mögliche Beeinträchtigungen der Leistung von Cloud Apps, die in den letzten Quartalen uneinheitlich ausgefallen sei./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 11:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 11:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Sector Perform

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 190,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 151,28		 Abst. Kursziel*:
25,59%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 152,16		 Abst. Kursziel aktuell:
24,87%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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