Baader Bank

MLP SE Buy

11:06 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat MLP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Halbjahresresultate belegten eine insgesamt ordentliche Geschäftsdynamik, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Damit sei der Finanzdienstleister auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen oder knapp zu übertreffen, /rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 09:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP