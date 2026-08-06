MLP Aktie
Marktkap. 840,81 Mio. EURKGV 13,58 Div. Rendite 3,90%
WKN 656990
ISIN DE0006569908
Symbol MLPKF
AI Analyse
MLP SE Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat MLP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Halbjahresresultate belegten eine insgesamt ordentliche Geschäftsdynamik, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Damit sei der Finanzdienstleister auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen oder knapp zu übertreffen, /rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 09:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MLP
Zusammenfassung: MLP Buy
|Unternehmen:
MLP SE
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
8,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,84 €
|Abst. Kursziel*:
12,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
|
Analyst Name:
Gerhard Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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