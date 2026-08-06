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Symbol MLPKF

AI Analyse

Baader Bank

MLP SE Buy

11:06 Uhr
MLP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
MLP SE
8,01 EUR 0,30 EUR 3,89%
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat MLP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Halbjahresresultate belegten eine insgesamt ordentliche Geschäftsdynamik, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Damit sei der Finanzdienstleister auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen oder knapp zu übertreffen, /rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 09:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP

Zusammenfassung: MLP Buy

Unternehmen:
MLP SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,84 €		 Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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