CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 657,45 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
AI Analyse
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Cewe nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe im saisonal schwächsten Quartal beim Umsatz seine Schätzung übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das von Sonderkosten im Rahmen des Unternehmensumbaus beeinflusste operative Ergebnis (Ebit) sei weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen. Als klaren Pluspunkt hob er die gute Entwicklung im wichtigen Segment Fotofinishing hervor./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
158,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
94,70 €
|Abst. Kursziel*:
66,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
94,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,49%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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