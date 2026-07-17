CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 647,25 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit diesem Deal erschließe sich der Fotodienstleister erstmals den US-Markt ? neben den weiteren Kernmärkten Kanada, Mexiko und Australien, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
158,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
96,40 €
|Abst. Kursziel*:
63,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,38%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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