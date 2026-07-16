Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 35,77 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Angesichts einer Restwertberichtigung bei der Tochter Audi habe der Autokonzern bei der Profitabilität enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gesenkte Umsatzprognose impliziere zwar eine niedrigere operative Umsatzrendite, doch die diesbezüglichen Markterwartungen hätten sich bereits am unteren Ende der von den Wolfsburgern angegebenen Spanne bewegt. Insofern hätten die VW-Aktien auch eher verhalten auf die Resultate reagiert./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
121,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
71,44 €
|Abst. Kursziel*:
69,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
71,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,23%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|15:16
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|15:16
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|15:16
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG