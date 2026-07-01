Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 38,06 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Einer soliden Nachfrage in Europa stehe die andauernde Schwäche des Autobauers in China gegenüber, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,08 €
|Abst. Kursziel*:
61,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,03%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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