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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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74,06 EUR -0,12 EUR -0,16 %
STU
finanzen.net zero
Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 38,06 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

Deutsche Bank AG

Volkswagen (VW) vz Buy

10:56 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
74,06 EUR -0,12 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Einer soliden Nachfrage in Europa stehe die andauernde Schwäche des Autobauers in China gegenüber, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,08 €		 Abst. Kursziel*:
61,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,03%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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