Broadcom Aktie
Marktkap. 1,5 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
AI Analyse
Broadcom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Broadcom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon bezog in einer am Montag vorliegenden Studie Stellung zur Debatte über KI-Sicherheit und eine mögliche Beschränkung der Geschwindigkeit des Ausbaus von KI-Modellen. Er sieht mehrere mögliche Szenarien, wobei es sich in vielen Fällen um unternehmerisches Kalkül handele. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass es den KI-Laboren tatsächlich Angst mache, wenn der Mensch die Kontrolle über die Künstliche Intelligenz verliere. Er glaubt aber nicht, dass ein geringeres Entwicklungstempo zwangsläufig auch verlangsamte Ausgaben bedeutet./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Outperform
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 575,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 347,90
|Abst. Kursziel*:
65,28%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 345,88
|Abst. Kursziel aktuell:
66,24%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 518,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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