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AI Analyse

Bernstein Research

Broadcom Outperform

16:16 Uhr
Broadcom Outperform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Broadcom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon bezog in einer am Montag vorliegenden Studie Stellung zur Debatte über KI-Sicherheit und eine mögliche Beschränkung der Geschwindigkeit des Ausbaus von KI-Modellen. Er sieht mehrere mögliche Szenarien, wobei es sich in vielen Fällen um unternehmerisches Kalkül handele. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass es den KI-Laboren tatsächlich Angst mache, wenn der Mensch die Kontrolle über die Künstliche Intelligenz verliere. Er glaubt aber nicht, dass ein geringeres Entwicklungstempo zwangsläufig auch verlangsamte Ausgaben bedeutet./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Outperform

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 575,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 347,90		 Abst. Kursziel*:
65,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 345,88		 Abst. Kursziel aktuell:
66,24%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 518,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:16 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
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