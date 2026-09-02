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Symbol AVGO

AI Analyse

UBS AG

Broadcom Buy

14:56 Uhr
Broadcom Buy
Aktie in diesem Artikel
Broadcom
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 470 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe positive Umsatzsignale für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 gesendet und den langfristigen Nachfragetrend aufgezeigt, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Für bahnbrechend hält er sie allerdings nicht, da das Umsatzziel für 2028 nur geringfügig über den bisherigen Markterwartungen liege./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Buy

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 470,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 367,24		 Abst. Kursziel*:
27,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 354,40		 Abst. Kursziel aktuell:
32,62%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 516,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Broadcom

14:56 Broadcom Buy UBS AG
12:11 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 Broadcom Outperform Bernstein Research
09:06 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
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