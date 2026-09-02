Broadcom Aktie
Marktkap. 1,52 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
AI Analyse
Broadcom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 470 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe positive Umsatzsignale für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 gesendet und den langfristigen Nachfragetrend aufgezeigt, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Für bahnbrechend hält er sie allerdings nicht, da das Umsatzziel für 2028 nur geringfügig über den bisherigen Markterwartungen liege./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Buy
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 470,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 367,24
|Abst. Kursziel*:
27,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 354,40
|Abst. Kursziel aktuell:
32,62%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 516,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
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