UBS AG

Broadcom Buy

14:56 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 470 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe positive Umsatzsignale für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 gesendet und den langfristigen Nachfragetrend aufgezeigt, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Für bahnbrechend hält er sie allerdings nicht, da das Umsatzziel für 2028 nur geringfügig über den bisherigen Markterwartungen liege./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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