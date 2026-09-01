HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,67 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Die Frasers Group greife beim Modekonzern nach der Mehrheit und stelle den Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm "auf den Prüfstand", schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Beendigung des Aktienrückkaufprogramms sorge das Unternehmen dafür, dass der Anteilsbesitz der Frasers Group nicht "automatisch" weiter ansteigt. Die Kombination aus freiwilliger Übernahmeofferte und dem Verkauf von Put-Optionen ermögliche der Frasers Group eine schleichende Übernahme quasi zum "Spartarif"./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Halten
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
39,21 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
39,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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