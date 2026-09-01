DZ BANK

HUGO BOSS Halten

15:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Die Frasers Group greife beim Modekonzern nach der Mehrheit und stelle den Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm "auf den Prüfstand", schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Beendigung des Aktienrückkaufprogramms sorge das Unternehmen dafür, dass der Anteilsbesitz der Frasers Group nicht "automatisch" weiter ansteigt. Die Kombination aus freiwilliger Übernahmeofferte und dem Verkauf von Put-Optionen ermögliche der Frasers Group eine schleichende Übernahme quasi zum "Spartarif"./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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