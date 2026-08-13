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HUGO BOSS Aktie

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HUGO BOSS Aktien-Sparplan
37,90 EUR -0,13 EUR -0,34 %
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HUGO BOSS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,6 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
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Symbol HUGPF

AI Analyse

DZ BANK

HUGO BOSS Halten

16:46 Uhr
HUGO BOSS Halten
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
37,90 EUR -0,13 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss anlässlich der auf 48 Prozent aufgestockten Beteiligung durch die Frasers Group von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Frasers Group gewinne stetig mehr Kontrolle über den Modekonzern, zahle für die schleichende Übernahme aber nur einen "Sparpreis" schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Free-Cashflow-Schätzungen für Hugo Boss./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Halten

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
37,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
37,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

16:46 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
04.08.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu HUGO BOSS AG

dpa-afx Beteiligung aufgestockt HUGO BOSS-Aktie leichter: Frasers nähert sich mit Anteilsausbau der Mehrheit HUGO BOSS-Aktie leichter: Frasers nähert sich mit Anteilsausbau der Mehrheit
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Halten'
finanzen.net MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Hugo Boss mit 'Buy' - Ziel 50 Euro
finanzen.net MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones HUGO BOSS-Aktie kaum bewegt: Ziele 2026 nach Umsatz- und Gewinnminus bestätigt
dpa-afx ROUNDUP/Hugo Boss: Verhaltene Nachfrage lastet auf Umsatz und Ergebnis
Dow Jones Hugo Boss sieht Fortschritte bei Profitabilitätsprogramm
dpa-afx Hugo Boss: Verhaltene Nachfrage lastet auf Umsatz und Ergebnis
Financial Times Mike Ashley’s Frasers lifts stake in Hugo Boss to 48%
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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