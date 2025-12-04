DAX 24.108 +1,0%ESt50 5.741 +0,4%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.639 +0,6%Bitcoin 78.180 -1,2%Euro 1,1650 +0,0%Öl 64,04 +1,1%Gold 4.251 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft
Profil

HUGO BOSS Aktie

35,30 EUR +0,18 EUR +0,51 %
STU
Marktkap. 2,44 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

HUGO BOSS Kaufen

HUGO BOSS Kaufen
HUGO BOSS AG
35,30 EUR 0,18 EUR 0,51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem niedrigen Bewertungsniveau sei der Modekonzern eine attraktive "Turnaround-Story", schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngst veröffentlichte Strategie-Update stufte er als vielversprechend ein./rob/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Kaufen

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
34,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
35,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

15:51 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
04.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
04.12.25 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

dpa-afx Einstufung "Hold" HUGO BOSS-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel HUGO BOSS-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel
EQS Group EQS-DD: HUGO BOSS AG: Katharina Herzog, Kauf
EQS Group EQS-DD: HUGO BOSS AG: Stephan Sturm, Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Buy'
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der MDAX nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag freundlich
finanzen.net MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker
EQS Group EQS-DD: HUGO BOSS AG: Katharina Herzog, buy
EQS Group EQS-DD: HUGO BOSS AG: Stephan Sturm, buy
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
