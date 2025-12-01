DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 +0,3%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.399 -1,1%Euro 1,1643 -0,3%Öl 63,28 +0,8%Gold 4.209 +0,1%
Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
D-Wave Quantum-Aktie mit Kurssprung: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
293,80 EUR -4,20 EUR -1,41 %
STU
292,20 EUR -2,20 EUR -0,75 %
GVIE
Marktkap. 121,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

21:31 Uhr
SAFRAN Outperform
SAFRAN S.A.
293,80 EUR -4,20 EUR -1,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Ken Herbert berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Ergebnissen einer Umfrage unter 35 Luftfahrt- und Rüstungszulieferern. Just als gerade etwas Zuversicht spürbar gewesen sei, habe Airbus mit Software- und Rumpfpaneel-Problemen daran erinnert, dass die Geschäfte in der Branche immer noch auf einer relativ fragilen Lieferkette basierten. Er glaubt, dass das Thema den Sektor noch einige Zeit begleiten wird./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
292,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
293,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
342,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

21:31 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
18.11.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 SAFRAN Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

