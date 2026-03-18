HelloFresh Aktie
Marktkap. 556,02 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Kochboxenversenders hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,92 €
|Abst. Kursziel*:
1.429,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1.439,65%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|08:21
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
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|18.03.26
|HelloFresh Buy
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|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
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|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
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|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK