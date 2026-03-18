DAX 22.980 -2,2%ESt50 5.627 -1,9%MSCI World 4.314 -0,6%Top 10 Crypto 9,3830 -5,1%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 61.263 -1,5%Euro 1,1468 +0,1%Öl 115,6 +5,4%Gold 4.714 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX rutscht kräftig ab -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Almonty, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach
Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
3,90 EUR +0,05 EUR +1,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 556,02 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

10:21 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
3,90 EUR 0,05 EUR 1,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Kochboxenversenders hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,92 €		 Abst. Kursziel*:
1.429,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1.439,65%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:21 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
18.03.26 HelloFresh Buy UBS AG
18.03.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Schwache Nachfrage HelloFresh-Aktie rutscht ab: Umsatzrückgang und schwacher Ausblick HelloFresh-Aktie rutscht ab: Umsatzrückgang und schwacher Ausblick
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
finanzen.net HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochnachmittag im Bärenmodus
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schwache Jahresziele schicken Hellofresh auf Rekordtief
dpa-afx ROUNDUP: Hellofresh erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktie gibt deutlich nach
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus
Dow Jones KORREKTUR: Hellofresh rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn
RTE.ie HelloFresh reports Q4 core profit below expectations
EQS Group EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE continues to show strong AEBITDA performance while efficiency program progresses meaningfully
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen