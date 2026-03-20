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UBS AG

HelloFresh Buy

15:26 Uhr
HelloFresh Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen und Zielen des Kochboxenlieferanten von 10,80 auf 6,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies auf ermutigende Fortschritte und Kennzahlen im Bereich Kochboxen, was das Kernstück seiner Kaufempfehlung sei. Der Bereich Fertiggerichte enttäusche jedoch weiterhin, hieß es in der am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,85 €		 Abst. Kursziel*:
58,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,44%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

15:26 HelloFresh Buy UBS AG
08:01 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
19.03.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
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