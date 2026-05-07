Airbus Aktie
Marktkap. 148,39 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen. Der April sei für den Flugzeugbauer ein besserer Auslieferungsmonat gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die 67 Jets markierten einen Wendepunkt bei den schleppenden Auslieferungszahlen, die es bislang in diesem Jahr gegeben habe. Im Mai müsse sich dies nun bestätigen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
226,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
180,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,60%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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