DAX 24.428 -1,0%ESt50 5.919 -0,9%MSCI World 4.731 -0,2%Top 10 Crypto 10,10 -0,1%Nas 25.806 -0,1%Bitcoin 67.876 -0,5%Euro 1,1771 +0,4%Öl 100,6 -2,7%Gold 4.720 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester erwartet -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen - Aktie auf Rekordhoch Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen - Aktie auf Rekordhoch
Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett? Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
179,94 EUR -2,26 EUR -1,24 %
STU
164,82 CHF -9,32 CHF -5,35 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 148,39 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

14:26 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
179,94 EUR -2,26 EUR -1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen. Der April sei für den Flugzeugbauer ein besserer Auslieferungsmonat gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die 67 Jets markierten einen Wendepunkt bei den schleppenden Auslieferungszahlen, die es bislang in diesem Jahr gegeben habe. Im Mai müsse sich dies nun bestätigen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
180,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
179,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,60%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

14:26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08:01 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Airbus Overweight Barclays Capital
29.04.26 Airbus Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

Dow Jones Bestellungen Airbus-Aktie dennoch im Minus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet Airbus-Aktie dennoch im Minus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 aktuell
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Freitagmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Freitagshandels zurück
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Vormittag tiefer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 sackt letztendlich ab
Business Times Scoot adds 11 Airbus A320neo family aircraft to its fleet
BBC $19bn order boosts Belfast Airbus factory
Business Times AirAsia ready to buy 150 larger versions of Airbus A220 jet it ordered
Financial Times Airbus wins $19bn order in Canada’s biggest ever aircraft deal
Business Times SIA to use Starlink for in-flight WiFi from 2027 on Airbus A350, A380
Business Times Airbus extends China winning streak with US$21.4 billion order
Benzinga Airbus CEO Flags Middle East Risk As Weak Deliveries Hit Q1
Business Times Airbus profit drops as earnings collapse at main jet unit
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen