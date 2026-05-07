Ottobock Aktie

Marktkap. 3,78 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
Ottobock Buy

13:31 Uhr
Ottobock Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Orthopädietechniker habe mit dem ersten Quartal ein solides Fundament für eine Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf gelegt, schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,11%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

13:31 Ottobock Buy UBS AG
07.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Ottobock Buy UBS AG
mehr Analysen

