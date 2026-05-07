Ottobock Aktie
Marktkap. 3,78 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Orthopädietechniker habe mit dem ersten Quartal ein solides Fundament für eine Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf gelegt, schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,90 €
|Abst. Kursziel*:
21,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,11%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|13:31
|Ottobock Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG