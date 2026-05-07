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Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

13:26 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,52%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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