Diageo Aktie
Marktkap. 42,61 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2330 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern destilliere sich zum disziplinierteren Unternehmen, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Die Erholung in Nordamerika brauche aber Zeit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Overweight
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
22,30 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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