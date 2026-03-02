DAX23.734 -3,7%Est505.780 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -2,3%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.203 -1,1%Euro1,1598 -0,8%Öl84,78 +8,6%Gold5.185 -2,6%
Siemens Energy stürmt den Stoxx Europe 50: Diageo muss den Platz räumen - So reagieren die Aktien

03.03.26 12:13 Uhr
Siemens Energy rückt für Diageo in den Stoxx 50 auf - So reagieren die Aktien

Die Aktien von Siemens Energy werden in Kürze in den Stoxx Europe 50 aufgenommen.

Der Energietechnikkonzern ersetzt dort den Spirituosenhersteller Diageo, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine E-Mail der Deutsche Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd schrieb. Die Änderung erfolgt im Rahmen der sogenannten Fast-Entry-Regel und tritt zum 23. März in Kraft, wie es weiter hieß.

Damit reagiert der Index-Anbieter auf die gestiegene Marktkapitalisierung von Siemens Energy. Die Aktien des bereits im deutschen Leitindex DAX und im EuroStoxx 50 notierten Unternehmens haben seit Jahresbeginn um gut ein Viertel zugelegt - aktuell kommen sie auf einen Börsenwert von rund 132 Milliarden Euro. Diageo hingegen verzeichnete im laufenden Jahr leichte Kursverluste.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Parallel dazu hatte Stoxx Ltd bereits am Montag die Ergebnisse der regulären Quartalsüberprüfung des breiter gefassten Stoxx Europe 600 veröffentlicht. Wie bereits bekannt, wird dort zum 23. März der deutsche Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie AIXTRON aufgenommen.

Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise dennoch 5,11 Prozent tiefer bei 154,05 Euro. Für die Papiere von Diageo geht es im Londoner Handel derweil um 2,98 Prozent abwärts auf 15,61 Pfund.

/tav/mne/mis

ZUG (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG, Diageo

