Schwieriges Jahr

Der Zulieferer Schaeffler blickt nach einem schwierigen Jahr 2025 mit Vorsicht in das neue Jahr.

Beim Umsatz sind den Einschätzungen des Vorstands zufolge keine Sprünge zu erwarten, bei der Profitabilität zeigte sich Chef Klaus Rosenfeld am Dienstag ebenfalls zurückhaltend. Schwierig bleibt vor allem das Geschäft mit den herkömmlichen Auto-Antrieben. Von der E-Mobilität hingegen und der Ersatzteilsparte rechnen sich die Franken Schub aus. Rosenfeld treibt zudem die Zukunftsfelder humanoide Roboter und Rüstung voran. Im vergangenen Jahr blieb es unter dem Strich aber noch bei roten Zahlen. Die in diesem Jahr bisher gut gelaufene Aktie verlor deutlich.

Im vergangenen Jahr ging der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 3,4 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro zurück. Beim operativen Ergebnis konnte Schaeffler dagegen auch dank des Sparkurses um 11,1 Prozent auf 936 Millionen Euro zulegen, die Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 4,0 Prozent an. Im vierten Quartal schnitt Schaeffler damit aber schwächer ab als von Fachleuten gemeinhin gedacht.

Unter dem Strich sorgten 2025 hohe Sonderbelastungen aus dem Konzernumbau mit Stellenstreichungen und aus der Umstellung von Softwaresystemen erneut für rote Zahlen, der Konzernverlust belief sich auf 424 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler wegen der Übernahme von Vitesco noch einen höheren Verlust von 632 Millionen Euro ausgewiesen. Die Dividende soll trotz des Nettoverlusts dank eines verbesserten Finanzmittelzuflusses um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen.

Den sogenannten Free Cashflow vor Zahlungen für Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen steigerte Schaeffler deutlich. 2025 flossen dem Unternehmen 266 Millionen Euro zu und damit noch einmal etwas mehr, als im zuletzt schon erhöhten Prognoseband vorgesehen war. Ein Jahr zuvor hatte die Kassenbilanz einen Abfluss von 694 Millionen Euro ausgewiesen. Schaeffler trat vor allem bei den Investitionen auf die Bremse und gab rund eine halbe Milliarde Euro weniger dafür aus. Eine wachsende Ertragskraft sowie ein Auge auf das betriebsgebundene Kapital etwa für Vorräte stützten die Zahlen ebenfalls.

Schaeffler-Aktie sackt ab Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler enttäuscht am Dienstag seine Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen, weil Analysten beim Umsatz und der operativen Marge bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen rechneten.

Im XETRA-Handel notiert die Schaeffler-Aktie zeitweise 16,52 Prozent auf 8,42 Euro.

Ihnen droht damit der fünfte schwächere Handelstag in Folge - allerdings mit verstärktem Druck.

Analystin Vanessa Jeffriess hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick sei schwach - vor allem bedingt durch die Geschäfte im Bereich der E-Mobilität. Die Fantasie für das Geschäft mit humanoiden Robotern, die von November bis Januar mit einem erreichten Hoch seit 2018 eingepreist wurde, scheint derweil bei den Papieren neuerdings wieder zu schwinden.

Daran änderte auch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Leju Robotics nichts, die Schaeffler am Montagnachmittag angekündigt hatte. /men/mis

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)