Schaeffler Aktie
Marktkap. 10,58 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 5 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi erhöhte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht aufgrund der Chancen im Bereich humanoide Roboter./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
9,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,50 €
|Abst. Kursziel*:
-12,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,80%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|10:06
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10:06
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.