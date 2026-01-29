Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

10:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 5 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi erhöhte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht aufgrund der Chancen im Bereich humanoide Roboter./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

