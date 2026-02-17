DAX 24.889 -0,4%ESt50 6.087 -0,5%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -3,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.758 -1,8%Euro 1,1786 +0,0%Öl 71,68 +0,3%Gold 5.177 -1,0%
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx im Fokus
KI-Kater an den Börsen: Aktien von Alibaba, Tencent & Co. geraten unter Druck
Gabler-Aktie: U-Boot-Ausrüster legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest
Marktkap. 114,17 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
19,76 EUR -0,20 EUR -0,98%
BBVA Buy
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft der spanischen Großbank in der Türkei könnte an Gewicht zunehmen, schrieb Ignacio Cerezo am Montagnachmittag. In den Jahren 2026 bis 2028 könnte der dort erwirtschaftete Anteil am Ergebniswachstum auf ein Viertel ansteigen. Bei einem Ausbleiben von Hyperinflation in dem Land liege hier beträchtliches positives Überraschungspotenzial./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 14:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,66 €		 Abst. Kursziel*:
13,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,88%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

