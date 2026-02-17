BBVA Aktie
Marktkap. 114,17 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft der spanischen Großbank in der Türkei könnte an Gewicht zunehmen, schrieb Ignacio Cerezo am Montagnachmittag. In den Jahren 2026 bis 2028 könnte der dort erwirtschaftete Anteil am Ergebniswachstum auf ein Viertel ansteigen. Bei einem Ausbleiben von Hyperinflation in dem Land liege hier beträchtliches positives Überraschungspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 14:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
22,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,66 €
|Abst. Kursziel*:
13,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,88%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|09:16
|BBVA Buy
|UBS AG
|23.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|BBVA Buy
|UBS AG
|23.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|BBVA Buy
|UBS AG
|23.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital