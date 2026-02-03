Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse

Analysen vor Bilanz

BBVA veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

BBVA lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BBVA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Wer­bung Wer­bung

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,430 EUR je Aktie gegenüber 0,410 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

BBVA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,57 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,52 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie, gegenüber 1,68 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 36,72 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 83,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net