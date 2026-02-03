DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -7,2%Nas22.775 -2,1%Bitcoin61.200 -4,4%Euro1,1797 -0,2%Öl69,26 +2,1%Gold4.898 -1,0%
Analysen vor Bilanz

Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse

04.02.26 18:37 Uhr
Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse

BBVA veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
22,10 EUR 0,14 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BBVA lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BBVA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,430 EUR je Aktie gegenüber 0,410 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

BBVA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,57 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,52 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie, gegenüber 1,68 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 36,72 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 83,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

28.01.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
20.01.2026BBVA OverweightBarclays Capital
19.01.2026BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BBVA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026BBVA OverweightBarclays Capital
19.01.2026BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BBVA BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

