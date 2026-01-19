DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
BBVA Aktie

20,60 EUR -0,41 EUR -1,95 %
STU
19,12 CHF -0,30 CHF -1,52 %
BRX
Marktkap. 119,41 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 18,50 auf 22,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
22,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,67 €		 Abst. Kursziel*:
6,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

