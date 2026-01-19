BBVA Aktie
Marktkap. 119,41 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 18,50 auf 22,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
22,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,67 €
|Abst. Kursziel*:
6,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
