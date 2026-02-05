UBS AG

BBVA Buy

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 22,70 auf 22,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Kapitalintensität sei im Blick, nachdem die risikogewichteten Aktiva der Bank stark gestiegen seien, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

