DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Warburg Research bescheinigt Buy für Infineon-Aktie
Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang
BBVA Aktie

20,47 EUR +0,61 EUR +3,05 %
STU
20,10 EUR -0,10 EUR -0,50 %
LSE
Marktkap. 113,89 Mrd. EUR

KGV 11,39
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

UBS AG

BBVA Buy

12:21 Uhr
BBVA Buy
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,47 EUR 0,61 EUR 3,05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 22,70 auf 22,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Kapitalintensität sei im Blick, nachdem die risikogewichteten Aktiva der Bank stark gestiegen seien, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,47 €		 Abst. Kursziel*:
8,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

12:21 BBVA Buy UBS AG
05.02.26 BBVA Buy UBS AG
05.02.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
28.01.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

dpa-afx Zahlen vorgelegt BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen
finanzen.net BBVA legte Quartalsergebnis vor
dpa-afx ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus
finanzen.net Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
EN, Banco Bilbao BBVA CIB Posts A Record 2025: €6,558 Million In Revenues
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Record Profit of €10.5 Billion in 2025 and Will Distribute a Dividend of More Than €5.2 Billion
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Shows Solid Performance, Reports Robust 2025 Earnings
Benzinga Looking Into Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA&#39;s Recent Short Interest
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The TJX and TE Connectivity
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Launches New Video Series: ‘Let’s Talk Investing’
Zacks BBVA vs. NABZY: Which Stock Is the Better Value Option?
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Assurant and Host Hotels & Resorts
