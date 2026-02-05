DAX 24.542 +0,2%ESt50 5.942 +0,3%MSCI World 4.454 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.696 +4,3%Euro 1,1797 +0,1%Öl 68,49 +1,7%Gold 4.861 +1,8%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise
Heidelberger Druckmaschinen Aktie

1,55 EUR -0,03 EUR -1,90 %
STU
Marktkap. 483,89 Mio. EUR

KGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400

ISIN DE0007314007

Symbol HBGRF

Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Hold

09:51 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,55 EUR -0,03 EUR -1,90%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck nach Zahlen von 2,20 auf 1,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der starke Rückgang des Auftragsbestandes sei ein Risiko für die Produktionsauslastung des Unternehmens, schrieb Stefan Augustin in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,51 €		 Abst. Kursziel*:
12,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

09:51 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
05.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
14.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
04.08.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Das reicht so noch nicht Heidelberger Druckmaschinen: Das reicht so noch nicht
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
dpa-afx ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt
dpa-afx Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt
dpa-afx OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG steigert nach neun Monaten ...
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone
StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Morgen wird es ernst
EQS Group EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à.r.l., sell
EQS Group EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group HEIDELBERG strengthens financing structure – early extension and increase of syndicated credit facility represents a solid foundation for financing
EQS Group EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à r.l. , sell
EQS Group EQS-News: Ondas Autonomous Systems and HEIDELBERG enter into negotiations on the establishment of a cooperation
EQS Group EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Paul Otto, buy
EQS Group MVV Enamic and Amperfied implement charging infrastructure for MLP: 56 new charge points at the Wiesloch headquarters
EQS Group Success story: “Made by HEIDELBERG in China”– 20 years of production in Shanghai
