Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Marktkap. 483,89 Mio. EURKGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400
ISIN DE0007314007
Symbol HBGRF
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck nach Zahlen von 2,20 auf 1,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der starke Rückgang des Auftragsbestandes sei ein Risiko für die Produktionsauslastung des Unternehmens, schrieb Stefan Augustin in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1,51 €
|Abst. Kursziel*:
12,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|09:51
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|09:51
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|21.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|11.06.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|10.05.22
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.22
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.21
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|28.04.21
|Heidelberger Druckmaschinen Kauf
|DZ BANK
|10.02.21
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|09:51
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|01.09.21
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10.02.21
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research