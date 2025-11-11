DAX 24.328 +1,0%ESt50 5.774 +0,8%MSCI World 4.409 +0,1%Top 10 Crypto 14,23 +4,4%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.713 +2,1%Euro 1,1574 -0,1%Öl 64,72 -0,7%Gold 4.129 +0,1%
Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Marktkap. 577,63 Mio. EUR

KGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400

ISIN DE0007314007

Symbol HBGRF

10:26 Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Add" belassen. Der Maschinenbauer habe die Erwartungen beim Umsatz nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Add

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
2,40 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
1,81 €		 Abst. Kursziel*:
32,60%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
1,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,89%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

10:26 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
04.08.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
31.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
21.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
11.06.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

dpa-afx Schwieriges Umfeld Heidelberger Druckmaschinen-Aktie gibt ab: Gewinn gesteigert - Auftragsbestand schrumpft Heidelberger Druckmaschinen-Aktie gibt ab: Gewinn gesteigert - Auftragsbestand schrumpft
dpa-afx ROUNDUP: Heidelberger Druck bekommt weniger Aufträge - Aktie sackt ab
dpa-afx OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Korrektur: HEIDELBERG mit erfreulichem ...
dpa-afx WDH: Heidelberger Druckmaschinen steigert Gewinn - Auftragsbestand schrumpft
dpa-afx OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG mit erfreulichem ersten ...
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Wird morgen die Trendwende eingeleitet?
StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Siemens Energy ist der neue Kunde
EQS Group MVV Enamic and Amperfied implement charging infrastructure for MLP: 56 new charge points at the Wiesloch headquarters
EQS Group Success story: “Made by HEIDELBERG in China”– 20 years of production in Shanghai
EQS Group EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
