Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Marktkap. 577,63 Mio. EURKGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400
ISIN DE0007314007
Symbol HBGRF
Heidelberger Druckmaschinen Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Add" belassen. Der Maschinenbauer habe die Erwartungen beim Umsatz nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:26 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Add
|Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
2,40 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
1,81 €
|Abst. Kursziel*:
32,60%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
1,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,89%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
