EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 126,22 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 355 auf 352 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert Krankowski zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überrascht von den zuletzt massiven Kursverlusten nach Ankündigungen zu Smartglasses-Produkten von Wettbewerbern. Er sei stets davon ausgegangen, dass dieses Segment fragmentiert und nicht ausschließlich von dem Brillenkonzern dominiert sein würde, schrieb der Analyst./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
352,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
275,20 €
|Abst. Kursziel*:
27,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
276,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,54%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|12:26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG