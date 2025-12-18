UBS AG

EssilorLuxottica Buy

12:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 276,00 EUR 0,10 EUR 0,04% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 355 auf 352 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert Krankowski zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überrascht von den zuletzt massiven Kursverlusten nach Ankündigungen zu Smartglasses-Produkten von Wettbewerbern. Er sei stets davon ausgegangen, dass dieses Segment fragmentiert und nicht ausschließlich von dem Brillenkonzern dominiert sein würde, schrieb der Analyst./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

