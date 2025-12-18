DAX 24.191 +0,0%ESt50 5.738 -0,1%MSCI World 4.380 -0,1%Top 10 Crypto 11,68 +4,5%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.296 +3,3%Euro 1,1714 -0,1%Öl 59,98 +0,5%Gold 4.328 -0,1%
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus
Russlands Notenbank dreht Zinsschraube nach unten Russlands Notenbank dreht Zinsschraube nach unten
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 126,22 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
UBS AG

EssilorLuxottica Buy

12:26 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
276,00 EUR 0,10 EUR 0,04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 355 auf 352 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert Krankowski zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überrascht von den zuletzt massiven Kursverlusten nach Ankündigungen zu Smartglasses-Produkten von Wettbewerbern. Er sei stets davon ausgegangen, dass dieses Segment fragmentiert und nicht ausschließlich von dem Brillenkonzern dominiert sein würde, schrieb der Analyst./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
352,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
275,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
276,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,54%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

12:26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
18.12.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
09.12.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

