BP Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Beim Ölkonzern seien transformative Veränderungen erforderlich, und neue Perspektiven könnten dabei hilfreich sein, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begrüßt die Ernennung von Meg O?Neill als erste Frau an der Konzernspitze und erwartet positive Marktreaktionen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Overweight
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,90 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,25 £
|Abst. Kursziel*:
38,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
4,25 £
|Abst. Kursziel aktuell:
38,86%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
