Marktkap. 73,61 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
Barclays Capital

BP Overweight

14:21 Uhr
BP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Beim Ölkonzern seien transformative Veränderungen erforderlich, und neue Perspektiven könnten dabei hilfreich sein, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begrüßt die Ernennung von Meg O?Neill als erste Frau an der Konzernspitze und erwartet positive Marktreaktionen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,90 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,25 £		 Abst. Kursziel*:
38,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
4,25 £		 Abst. Kursziel aktuell:
38,86%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

14:21 BP Overweight Barclays Capital
11:36 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11:01 BP Sector Perform RBC Capital Markets
11:01 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 BP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

