BP Aktie
Marktkap. 84,59 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Aussetzung von Aktienrückkäufen decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Längerfristig sei das wohl die richtige Wahl des neuen Managements des Ölkonzerns./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Sector Perform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,52 £
|Abst. Kursziel*:
10,72%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
4,55 £
|Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:56
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG