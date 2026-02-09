DAX 25.018 +0,0%ESt50 6.062 +0,0%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7890 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.847 -1,8%Euro 1,1912 +0,0%Öl 69,09 -0,1%Gold 5.054 -0,1%
Marktkap. 84,59 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Aussetzung von Aktienrückkäufen decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Längerfristig sei das wohl die richtige Wahl des neuen Managements des Ölkonzerns./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,52 £		 Abst. Kursziel*:
10,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
4,55 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

