BP Aktie
Marktkap. 84,59 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Ergebnisse des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der ausgesetzte Rückkauf zur Verringerung der Verschuldung sei ein Schritt in die richtige Richtung. BP müsse aber noch mehr tun, um das Vertrauen in die Kapitalallokation wieder aufzubauen./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Overweight
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,90 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,54 £
|Abst. Kursziel*:
29,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
4,55 £
|Abst. Kursziel aktuell:
29,81%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
