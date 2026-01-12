DAX25.056 +0,2%Est506.072 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,95 -0,3%Gold5.046 -0,3%
Sparmaßnahmen verschärft

BP-Aktie verliert: Aktienrückkäufe gestrichen

10.02.26 10:35 Uhr
BP-Aktie verliert: Aktienrückkäufe gestoppt | finanzen.net

Der britische Ölkonzern BP verschärft seine Kostensparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,19 EUR -0,29 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bis Ende 2027 will der Konzern die Kosten um 5,5 bis 6,5 Milliarden Dollar senken. Das sind 1,5 Milliarden Dollar mehr als zuletzt angestrebt. Der bereinigte Nettogewinn betrug im vierten Quartal 1,54 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro). Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Im dritten Quartal hatte der Gewinn bei 2,2 Milliarden Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum bei knapp 1,2 Milliarden.

Wer­bung

So reagiert die BP-Aktie

Aktien von BP haben am Dienstag geschwächelt. Zuletzt fiel das Schwergewicht auf dem Energiesektor um rund fünfeinhalb Prozent auf 451 Pence. Die Aktie prallte damit erneut von dem Widerstandsbereich um 480 Pence ab, an dem sie zuletzt im November gescheitert war.

Händler führten die massiven Verluste hauptsächlich auf den Stopp der Aktienrückkäufe zurück.

Die Analysten der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprachen von "bitteren Pillen" im Rahmen des Berichts für das vierte Quartal.

Ergebnisskennziffern wie Umsatz und operatives Ergebnis seien angesichts des schwachen Umfelds zwar solide ausgefallen, aber es gebe eine Reihe von Enttäuschungen. So belaste der ausgesetzte Aktienrückkauf. Zudem habe der Ölkonzern zuvor schon Abschreibungen auf den Bereich Erneuerbaren Energien vorgenommen.

Wer­bung

BP habe offensichtlich Probleme, seine Expertise in diesem Bereich zu erhöhen. So sei bisher kein Joint-Venture-Partner für das Solargeschäft gefunden worden. Bedenken gebe es bei den Investoren auch, inwieweit die geplanten Investitionen in die Öl- und Gasförderung den Wert der Aktie belasten könnten.

/err/mne/zb

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

