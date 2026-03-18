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Symbol BPAQF

Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

08:21 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,48 EUR 0,02 EUR 0,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 590 auf 640 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für Europas Ölkonzerne am Donnerstag einmal mehr an die aktuelle Entwicklung des Iran-Krieges an. Er hob seine Preisprognosen für Brent-Öl und TTF-Erdgas an. Daraus resultierend steigen seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 im Schnitt um vier und sechs Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:32 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,40 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,56 £		 Abst. Kursziel*:
15,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,32 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:21 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 BP Overweight Barclays Capital
11.03.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
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