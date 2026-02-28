DAX22.944 -2,4%Est505.619 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 -2,2%Nas22.152 -1,5%Bitcoin61.200 -1,6%Euro1,1472 +0,1%Öl114,6 +4,5%Gold4.684 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog
Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Ölkonzern BP verkauft Raffinerie-Tochter Ruhr Oel an Klesch

19.03.26 11:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,58 EUR 0,11 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Equinor
35,03 EUR 1,53 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,82 EUR -0,28 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GELSENKIRCHEN/BOCHUM (dpa-AFX) - Der Mineralölkonzern BP verkauft seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den konzernunabhängigen Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe. Dies teilte BP in Bochum mit. Über den Verkaufspreis wurde nichts bekannt. Der Verkauf soll nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.

Wer­bung

Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Straßen- und Luftverkehr.

Produziert werden auch Rohstoffe für die petrochemische Industrie. Mit der Raffinerie zusammen verkauft werden auch die Tochtergesellschaft DHC Solvent Chemie in Mülheim/Ruhr mit 80 Beschäftigten sowie Beteiligungen.

Der integrierte Raffineriekomplex mitsamt Tanklager in Bottrop beschäftigt laut BP aktuell rund 1.800 Menschen. BP hatte seine Verkaufsabsicht vor über einem Jahr bekanntgegeben.

Wer­bung

Klesch-Gruppe betreibt bereits zwei Raffinerien in Europa

Die Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa bereits zwei Ölraffinerien, eine davon in Deutschland: Die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen. Klesch übernahm sie 2010 vom Ölkonzern Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)). 2025 lag der Umsatz nach Firmenangaben bei 3,6 Milliarden Euro.

2022 übernahm Klesch vom norwegischen Energiekonzern Equinor eine weitere Raffinerie im dänischen Kalundborg. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz dort bei 3,4 Milliarden Euro. Über den Umsatz der BP-Raffinerie Gelsenkirchen wurde zunächst nichts bekannt. Die Klesch-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit rund 1.000 Menschen.

In einer Mitteilung der Klesch-Group wandte sich Eigentümer A. Gary Klesch direkt an die Beschäftigten der Raffinerie Gelsenkirchen: "Wir möchten den Mitarbeitenden versichern, dass ihr Fachwissen für den künftigen Erfolg der Raffinerie von zentraler Bedeutung bleibt. Unser Ziel ist es, sowohl mit ihnen als auch mit dem Betriebsrat eine starke Partnerschaft aufzubauen", betonte er.

Wer­bung

BP rechnet nach Verkauf mit Einsparungen

Mit der Vereinbarung zum Verkauf beschleunige man die Umsetzung der Unternehmensstrategie, teilte BP mit. Ziel sei es, das eigene Portfolio zu vereinfachen, die Bilanz zu stärken und das Weiterverarbeitungs-Portfolio auf führende Geschäfte zu fokussieren. Im Zusammenhang mit dem Standort Gelsenkirchen könnten nun Betriebskosteneinsparungen in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar (etwa 868 Millionen Euro) erzielt werden./tob/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
08:21BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026BP OverweightBarclays Capital
11.03.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:21BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026BP OverweightBarclays Capital
11.03.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.02.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen