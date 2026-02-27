JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP wegen der Eskalation im Nahen Osten von 500 auf 520 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Lofting präferiert Eni, Shell, Totalenergies und Galp./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT

