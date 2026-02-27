DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.544 -0,3%Top 10 Crypto 8,8080 +3,7%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.318 +0,8%Euro 1,1707 -0,6%Öl 79,39 +9,5%Gold 5.405 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börse in Rot -- Trump Media mit heftigem Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Öl, Goldpreis, im Fokus
Top News
Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie? Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?
Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
5,80 EUR +0,33 EUR +6,02 %
STU
4,95 CHF +0,07 CHF +1,35 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 83,73 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:06 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,80 EUR 0,33 EUR 6,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP wegen der Eskalation im Nahen Osten von 500 auf 520 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Lofting präferiert Eni, Shell, Totalenergies und Galp./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,78 £		 Abst. Kursziel*:
8,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,02 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:06 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.02.26 BP Neutral UBS AG
11.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Erdöl fürs Portfolio Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl? Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
finanzen.net Was Analysten von der BP-Aktie erwarten
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone
finanzen.net BP Aktie News: BP macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 notiert um Schlusskurs des Vortages
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net BP Aktie News: Anleger greifen bei BP am Mittag zu
finanzen.net BP Aktie News: BP fällt am Vormittag
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
reNEWS Lightsource bp wins CfD for Hett Moor
Financial Times Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm
Financial Times Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm
Financial Times BP is not getting enough credit for its turnaround 
Financial Times BP is not getting enough credit for its turnaround 
Benzinga BP Earnings Review: Q4 Summary
Benzinga Goodyear Tire Posts Downbeat Earnings, Joins BP, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday&#39;s Pre-Market Session
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen