DAX 24.180 +1,6%ESt50 5.875 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.242 +4,1%Euro 1,1646 +0,3%Öl 83,08 +1,4%Gold 5.195 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- Börsenverluste in Asien -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Moderna, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200 Punkte Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200 Punkte
ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bilfinger Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bilfinger Aktien-Sparplan
107,70 EUR -2,30 EUR -2,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,32 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 590900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005909006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFLBF

UBS AG

Bilfinger SE Neutral

11:51 Uhr
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
107,70 EUR -2,30 EUR -2,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien dürften kaum auf die Zahlen reagieren, denn das bessere operative Ergebnis werde durch einen etwas schwächeren Auftragseingang leicht überlagert, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Neutral

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
107,40 €		 Abst. Kursziel*:
-5,96%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
107,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,22%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

11:51 Bilfinger Neutral UBS AG
30.01.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

dpa-afx Starke Nachfrage Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
dpa-afx ROUNDUP: Bilfinger will operativ noch besser werden - Dividende soll steigen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag tiefer
Dow Jones KORREKTUR: Bilfinger will weiter profitabel wachsen - Dividende deutlich erhöht
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagnachmittag im Ausverkauf
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag tiefrot
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start
finanzen.net MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bilfinger SE zu myNews hinzufügen