Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,69 Mrd. EURKGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 98 auf 101 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Dienstagmorgen anlässlich der neuen Konzernziele zum Kapitalmarkttag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 03:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Neutral
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
102,20 €
|Abst. Kursziel*:
-1,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
102,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,17%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
