Bilfinger Aktie

Marktkap. 3,45 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900

ISIN DE0005909006

Symbol BFLBF

Bilfinger SE
92,45 EUR 0,35 EUR 0,38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Auftragseingang des Industriedienstleisters im zweiten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Vorhersehbarkeit der Geschäfte im zweiten Halbjahr gut./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 02:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger Neutral

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
92,45 €		 Abst. Kursziel*:
-0,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
92,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,49%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

10:36 Bilfinger Neutral UBS AG
15.08.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Bilfinger Neutral UBS AG
30.07.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
25.07.25 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen

