DAX 24.055 +0,7%ESt50 5.730 +0,2%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.527 +0,1%Bitcoin 76.572 -3,3%Euro 1,1635 -0,1%Öl 63,80 +0,7%Gold 4.215 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Aufstieg setzte sich am Freitag fort: DAX nahm erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzte sich am Freitag fort: DAX nahm erneut 24.000-Punkte-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
86,15 EUR -2,30 EUR -2,60 %
STU
100,33 USD -2,69 USD -2,61 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 377,57 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

DZ BANK

Netflix Kaufen

17:16 Uhr
Netflix Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
86,15 EUR -2,30 EUR -2,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 145 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery sichere sich der Streaming-Gigant auf einen Schlag ein Imperium an Inhalten, von dem er Jahrzehnte zehren könne, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könne allerdings auch eine immense finanzielle Belastung darstellen und die eigene Flexibilität einschränken. Wegen der zu erwartenden Marktmacht dürfte Netflix von den Kartellbehörden eine hohe Entschädigungszahlung aufgebrummt bekommen./rob/niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Kaufen

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 102,39		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 100,33		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.127,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

17:16 Netflix Kaufen DZ BANK
19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Megatransfer in US-Medien Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
dpa-afx ROUNDUP 2: Streaming erobert Hollywood - Netflix will Warner Bros. übernehmen
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag im Minusbereich
finanzen.net Zuversicht in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im S&P 500
TraderFox Warner Bros. Discovery und Netflix treten in exklusive Vertragsverhandlungen ein
dpa-afx ROUNDUP: Netflix will Warner Bros. übernehmen - 83 Milliarden-Dollar-Deal
dpa-afx Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden US-Dollar
MotleyFool Netflix Is Buying Warner Bros. Discovery for $72 Billion. Here's What It Means for Investors
Benzinga Netflix Did Strike $82.7 Billion Warner Bros. Discovery Deal But Paramount&#39;s Letter Could Complicate It
Cnet Netflix Is Buying Warner Bros. in an $83B Deal. Here's What It Means for You
Deutsche Welle Netflix to buy Warner Bros. Discovery for nearly $83 billion
MarketWatch Netflix set to transform media business — and itself — with $83 billion Warner Bros. deal
FOX Business Netflix to buy Warner Bros. Discovery in $72B deal
Benzinga Netflix To Acquire Warners Bros Discovery In Massive $82.7 Billion Deal: NFLX Stock Falls Over 2%, WBD Gains 3% In Premarket
Korea Times Netflix to buy Warner Bros Discovery's studios, streaming unit for $72 billion
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen