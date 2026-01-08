DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.519 -0,7%Top 10 Crypto 11,06 -5,0%Nas 23.397 -1,9%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,37 +2,4%Gold 5.252 -3,0%
Marktkap. 2,98 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
354,30 EUR -49,10 EUR -12,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 650 auf 620 US-Dollar je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, den derzeit etwas "KI-nervösen" Investoren aber kein Rundum-Sorglos-Paket geliefert, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag in einem Kommentar zu den Zahlen. Die am Markt gespielten "Azure-Zweifel" hält er mit Blick auf die minimale Wachstums-Entschleunigung für deutlich überzogen. Er sieht Microsoft weiter als einen klaren "KI-Gewinner" und angesichts der aktuellen Zweifel eine erstklassige Kaufgelegenheit./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Kaufen

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
$ 620,00
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 423,14		 Abst. Kursziel*:
46,52%
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 423,45		 Abst. Kursziel aktuell:
46,42%
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 613,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

17:46 Microsoft Kaufen DZ BANK
15:21 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
12:41 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

