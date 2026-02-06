DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.529 +1,7%Top 10 Crypto 9,1235 +9,5%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 57.935 -2,9%Euro 1,1809 +0,0%Öl 68,05 +1,1%Gold 4.959 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
339,50 EUR +5,65 EUR +1,69 %
STU
403,00 USD +2,11 USD +0,53 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,48 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

Barclays Capital

Microsoft Overweight

08:01 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
339,50 EUR 5,65 EUR 1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse von jüngsten Cloud-Entwicklungen bei Amazon und dem Google-Mutterkonzern Alphabet. Er glaubt, dass signifikant gestiegene Investitionsausgaben die Debatte über Tempo und Umfang des KI-Ausbaus neu entfachen. Dies werfe Fragen auch mit Blick auf den Softwarekonzern auf./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 393,67		 Abst. Kursziel*:
52,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 403,00		 Abst. Kursziel aktuell:
48,88%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 612,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

08:01 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die "Magnificent 7" nicht mehr unbesiegbar sind
finanzen.net Microsoft-Aktie im Blick: Stifel-Analyst senkt Kursziel drastisch
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Abend an Fahrt
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag gefragt
finanzen.net Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf wegen KI-Sorgen
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag
Cnet Madden NFL 26 Rushes to Xbox Game Pass in February Ahead of the Big Game
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 6: Iren Rises on Microsoft Cloud Expansion and AI Data Center Pivot
Zacks Alphabet and Microsoft: Billion Dollar AI Bettors
Benzinga Industry Comparison: Evaluating Microsoft Against Competitors In Software Industry
MotleyFool Better Dirt Cheap AI Growth Buy: Meta vs Microsoft
MotleyFool Microsoft Stock Is Down 22%. Should You Buy the Dip, or Run for the Hills??
Business Times SMEs get fast track to enterprise-ready AI under new Microsoft-led programme
Benzinga Dan Ives Says Software Selloff Is Worst He&#39;s Seen In 25 Years As Microsoft, Salesforce Face Brutal AI Reckoning
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen