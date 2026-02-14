DAX 24.922 +0,0%ESt50 6.004 +0,3%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.808 +1,5%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,91 +0,3%Gold 5.002 -0,8%
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt
Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet
Alphabet C (ex Google) Aktie

258,85 EUR +1,50 EUR +0,58 %
STU
305,80 USD +0,32 USD +0,10 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,12 Bio. EUR

KGV 29,04 Div. Rendite 0,26%
WKN A14Y6H

ISIN US02079K1079

Symbol GOOG

DZ BANK

Alphabet C (ex Google) Kaufen

13:16 Uhr
Alphabet C (ex Google) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktien von 340 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Rekordinvestitionen dürften den Google-Mutterkonzern kurzfristig belasten, aber langfristig dessen Spitzenposition im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf sichern, schrieb Markus Leistner am Montag. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflu?gele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

