DZ BANK

Alphabet C (ex Google) Kaufen

13:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktien von 340 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Rekordinvestitionen dürften den Google-Mutterkonzern kurzfristig belasten, aber langfristig dessen Spitzenposition im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf sichern, schrieb Markus Leistner am Montag. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflu?gele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

