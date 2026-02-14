Alphabet C (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,12 Bio. EURKGV 29,04 Div. Rendite 0,26%
WKN A14Y6H
ISIN US02079K1079
Symbol GOOG
Alphabet C (ex Google) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktien von 340 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Rekordinvestitionen dürften den Google-Mutterkonzern kurzfristig belasten, aber langfristig dessen Spitzenposition im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf sichern, schrieb Markus Leistner am Montag. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflu?gele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: anchinthamb / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
|Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 306,02
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 305,80
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 322,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|13:16
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG