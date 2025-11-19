DAX 23.432 +1,2%ESt50 5.609 +1,2%MSCI World 4.311 +1,1%Top 10 Crypto 12,00 -3,7%Nas 22.908 +1,5%Bitcoin 77.042 -2,7%Euro 1,1523 -0,2%Öl 64,17 +0,8%Gold 4.082 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Meta-Aktie dennoch höher: Milliardenstrafe in Spanien wegen DSGVO-Verstößen Meta-Aktie dennoch höher: Milliardenstrafe in Spanien wegen DSGVO-Verstößen
Alphabet C (ex Google) Aktie

263,60 EUR +8,70 EUR +3,41 %
STU
302,30 USD +9,30 USD +3,17 %
BTT
Marktkap. 2,98 Bio. EUR

KGV 23,68 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6H

ISIN US02079K1079

Symbol GOOG

Alphabet C (ex Google) Kaufen

Alphabet C (ex Google) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Alphabet C (ex Google)
263,60 EUR 8,70 EUR 3,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 340 US-Dollar belassen. Die KI-gestützten Suchfunktionen der Google-Mutter dürften sich positiv auf Nutzerzahl, Verweildauer und damit auch die Höhe der Werbeerlöse auswirken, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die steigende Nachfrage nach KI-Angeboten sollte die Cloud-Sparte beflügeln. Alphabet sei bestens positioniert, um 2026 das profitable Wachstum und die Rekordjagd fortzusetzen./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:34 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen

Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 304,86		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 302,30		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 277,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

16:46 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

