Alphabet C (ex Google) Aktie
Marktkap. 2,98 Bio. EURKGV 23,68 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6H
ISIN US02079K1079
Symbol GOOG
Alphabet C (ex Google) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 340 US-Dollar belassen. Die KI-gestützten Suchfunktionen der Google-Mutter dürften sich positiv auf Nutzerzahl, Verweildauer und damit auch die Höhe der Werbeerlöse auswirken, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die steigende Nachfrage nach KI-Angeboten sollte die Cloud-Sparte beflügeln. Alphabet sei bestens positioniert, um 2026 das profitable Wachstum und die Rekordjagd fortzusetzen./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:34 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
|Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 304,86
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 302,30
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 277,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
