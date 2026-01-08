DAX 25.239 +0,4%ESt50 5.986 +1,4%MSCI World 4.502 +0,4%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.586 +0,5%Bitcoin 78.641 +0,8%Euro 1,1636 -0,2%Öl 63,37 +1,1%Gold 4.515 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Euro gibt zum Dollar weiter nach - die Gründe Euro gibt zum Dollar weiter nach - die Gründe
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Ein überraschender Aufsteiger verändert die Top-Assets der Welt NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Ein überraschender Aufsteiger verändert die Top-Assets der Welt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
94,50 EUR +1,58 EUR +1,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,07 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

UBS AG

Beiersdorf Sell

14:11 Uhr
Beiersdorf Sell
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
94,50 EUR 1,58 EUR 1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Sell

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
94,80 €		 Abst. Kursziel*:
-5,06%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
94,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,76%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

14:11 Beiersdorf Sell UBS AG
07.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktuelle Analyse Neue Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Sell Neue Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Sell
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro - 'Sell'
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Freitagmittag fester
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag freundlich
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen