DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 9,0000 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
Masterflex überzeugt mit Rekordwerten Masterflex überzeugt mit Rekordwerten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
352,90 EUR +1,45 EUR +0,41 %
STU
408,00 USD -1,39 USD -0,34 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,61 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

Barclays Capital

Microsoft Overweight

08:16 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
352,90 EUR 1,45 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung neuer Produkte des Software-Herstellers sei zu begrüßen, schrieb Raimo Lenschow am Montagabend. Denn sie harmonisiere eine fragmentierte Software-Landschaft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 409,41		 Abst. Kursziel*:
46,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 408,00		 Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 612,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

08:16 Microsoft Overweight Barclays Capital
06.03.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
07.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Blick ins Portfolio Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
finanzen.net KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
finanzen.net Top-ETFs 2026 im Blick: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
finanzen.net Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft gibt am Abend ab
WH SelfInvest Ölpreisschock trifft die Börsen! DAX unter Druck – wie reagieren Bitcoin, Gold und Aktien?
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag tiefer
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Cnet People Spent Less Time on Instagram, Threads, LinkedIn Last Year. Here's Why
VentureBeat Anthropic rolls out Code Review for Claude Code as it sues over Pentagon blacklist and partners with Microsoft
MarketWatch Microsoft has a new Anthropic partnership. Will Claude Cowork offer an AI advantage?
VentureBeat Microsoft announces Copilot Cowork with help from Anthropic — a cloud-powered AI agent that works across M365 apps
Cnet AI Agents at Work: Microsoft Copilot Is Getting Its Own Version of Claude Cowork
Zacks Investors Heavily Search Microsoft Corporation (MSFT): Here is What You Need to Know
Financial Times Microsoft adds Anthropic AI models to its Copilot workplace tools
VentureBeat Microsoft says ungoverned AI agents could become corporate 'double agents.' Its fix costs $99 a month.
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen