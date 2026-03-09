Microsoft Aktie
Marktkap. 2,61 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung neuer Produkte des Software-Herstellers sei zu begrüßen, schrieb Raimo Lenschow am Montagabend. Denn sie harmonisiere eine fragmentierte Software-Landschaft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
