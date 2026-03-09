HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,43 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
36,43 €
|Abst. Kursziel*:
4,31%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
36,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|10:01
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
