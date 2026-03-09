DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2265 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus
CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
36,75 EUR +1,11 EUR +3,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,43 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

RBC Capital Markets

HUGO BOSS Sector Perform

10:01 Uhr
HUGO BOSS Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
36,75 EUR 1,11 EUR 3,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
36,43 €		 Abst. Kursziel*:
4,31%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
36,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
Analyst Name:
Manjari Dhar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

10:01 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
10:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
26.01.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Dow Jones Profitabilitätsverbesserunge HUGO BOSS-Aktie zieht an: Starkes 4. Quartal 2025 sorgt für robuste Jahresbilanz HUGO BOSS-Aktie zieht an: Starkes 4. Quartal 2025 sorgt für robuste Jahresbilanz
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
dpa-afx Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Umsatzrückgang erwartet
finanzen.net Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dow Jones HUGO BOSS-Aktie sinkt: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
dpa-afx ROUNDUP: Hugo Boss streicht Dividende zusammen - Aktienrückkauf
dpa-afx Hugo Boss will eigene Aktien zurückkaufen - Mindestdividende von 4 Cent geplant
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS KÜNDIGT AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM VON BIS ZU 200 MILLIONEN EURO AN UND SCHLÄGT EINE MINDESTDIVIDENDE VON 0,04 EURO PRO AKTIE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 VOR
finanzen.net MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren verloren
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES SHARE BUYBACK PROGRAM OF UP TO EUR 200 MILLION AND PROPOSES MINIMUM DIVIDEND OF EUR 0.04 PER SHARE FOR FISCAL YEAR 2025
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HUGO BOSS AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen