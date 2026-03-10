Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,66 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine optimistischere Einschätzung, schrieb Patrick Hummel in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen vom Dienstagnachmittag. Er sieht den Ausblick des Autobauers auf 2026 nicht als konservativ und senkte seine operativen Ergebnisschätzungen. Das Nordamerikageschäft dürfte bis auf Weiteres eine Belastung bleiben und der zunehmende Wettbewerb in Europa die Preise noch stärker als angenommen unter Druck setzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
91,14 €
|Abst. Kursziel*:
0,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
91,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,92%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.