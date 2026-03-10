DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 45,66 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine optimistischere Einschätzung, schrieb Patrick Hummel in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen vom Dienstagnachmittag. Er sieht den Ausblick des Autobauers auf 2026 nicht als konservativ und senkte seine operativen Ergebnisschätzungen. Das Nordamerikageschäft dürfte bis auf Weiteres eine Belastung bleiben und der zunehmende Wettbewerb in Europa die Preise noch stärker als angenommen unter Druck setzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
91,14 €		 Abst. Kursziel*:
0,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
91,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,92%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

11:41 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
08:21 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
08:01 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
10.03.26 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

