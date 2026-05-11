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Symbol BCDRF

Barclays Capital

Santander Overweight

09:21 Uhr
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,10 EUR 0,00 EUR -0,04%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Banco Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Das erste Quartal sei für iberische Banken erneut stark verlaufen, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Für ihre "Overweight"-Empfehlungen Santander, CaixaBank und BCP habe es nach den Zahlenvorlagen die stärksten Anhebungen der Gewinnschätzungen gegeben./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 14:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Overweight

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,10 €		 Abst. Kursziel*:
27,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,75%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

09:21 Santander Overweight Barclays Capital
12.05.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Santander Halten DZ BANK
05.05.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
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