Santander Aktie
Marktkap. 149,45 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Banco Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Das erste Quartal sei für iberische Banken erneut stark verlaufen, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Für ihre "Overweight"-Empfehlungen Santander, CaixaBank und BCP habe es nach den Zahlenvorlagen die stärksten Anhebungen der Gewinnschätzungen gegeben./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 14:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,10 €
|Abst. Kursziel*:
27,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,75%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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