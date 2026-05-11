Barclays Capital

Santander Overweight

09:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Banco Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Das erste Quartal sei für iberische Banken erneut stark verlaufen, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Für ihre "Overweight"-Empfehlungen Santander, CaixaBank und BCP habe es nach den Zahlenvorlagen die stärksten Anhebungen der Gewinnschätzungen gegeben./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 14:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com